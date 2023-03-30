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Сегодня, 04:36

51 очко Холидэя и трипл-дабл Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Индианой»

Евгений Козинов
Корреспондент
30 марта. «Индиана» — «Милуоки» — 136:149. Дрю Холидэй в атаке.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на выезде переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:136. «Пэйсерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Бакс» Дрю Холидэй набрал 51 очко, а его одноклубник Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 38 очков, 17 подборов и 12 передач.

«Милуоки» с результатом 55-21 лидирует в Восточной конференции. «Индиана» идет на 12-й строчке — 33-44.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Милуоки» — 136:149 (30:34, 39:39, 38:46, 29:30)

И: Матурин (29), Несмит (22), Нвора (18), Смит (17), Нембард (15 + 15 передач).

М: Холидэй (51), Я. Адетокунбо (38 + 17 подборов + 12 передач), Б. Лопес (21).

БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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