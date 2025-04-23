«Индиана» во второй раз обыграла «Милуоки»

Сегодня, 04:46
«Индиана» обыграла «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:115. «Пэйсерс» ведут в серии — 2-0.
Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 34 очка и 18 подборов.
Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Милуоки».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Индиана» — «Милуоки» — 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)
И: Сиакам (24 + 11 подборов), Халибертон (21 + 12 передач), Нембхард (17), Несмит (16).
М: Я. Адетокунбо (34 + 18 подборов), Портис (28 + 12 подборов), Лиллард (14).
Счет в серии: 2-0.