«Индиана» во второй раз обыграла «Милуоки»

«Индиана» обыграла «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:115. «Пэйсерс» ведут в серии — 2-0. Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 34 очка и 18 подборов. Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Милуоки». НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч «Индиана» — «Милуоки» — 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28) И: Сиакам (24 + 11 подборов), Халибертон (21 + 12 передач), Нембхард (17), Несмит (16). М: Я. Адетокунбо (34 + 18 подборов), Портис (28 + 12 подборов), Лиллард (14). Счет в серии: 2-0.