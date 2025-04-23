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Сегодня, 04:46

«Индиана» во второй раз обыграла «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Индиана» обыграла «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:115. «Пэйсерс» ведут в серии — 2-0.

Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл — 34 очка и 18 подборов.

Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Милуоки».

НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч

«Индиана» — «Милуоки» — 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

И: Сиакам (24 + 11 подборов), Халибертон (21 + 12 передач), Нембхард (17), Несмит (16).

М: Я. Адетокунбо (34 + 18 подборов), Портис (28 + 12 подборов), Лиллард (14).

Счет в серии: 2-0.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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