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«Индиана» в овертайме обыграла «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
27 апреля. «Индиана» — «Милуоки» — 121:118 OT.
Фото USA Today Sports
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«Индиана» в овертайме переиграла «Милуоки» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 121:118 ОТ. «Пэйсерс» вышли вперед в серии — 2-1.

Форвард «Бакс» Крис Миддлтон оформил дабл-дабл с 42 очками и 10 подборами, став самым результативным игроком встречи.

Четвертый матч серии состоится 29 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Индиана» — «Милуоки» — 121:118 OT (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)

И: Тернер (29), Халибертон (18 + 10 подборов + 16 передач), Сиакам (17), Нембард (16).

М: Миддлтон (42 + 10 подборов), Лиллард (28), Портис (17 + 18 подборов), Б. Лопес (14).

Счет в серии: 2-1.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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