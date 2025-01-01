«Милуоки» на выезде обыграл «Индиану», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:112. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете разгромил «Торонто» — 125:71. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 125:71 (23:12, 22:23, 45:18, 35:18)

Б: Тейтум (23), Притчард (19), Уайт (16), Холидэй (14).

Т: Барнс (16 + 13 подборов), Митчелл (9), Бэттл (9), Пелтль (7 + 13 подборов).

«Индиана» — «Милуоки» — 112:120 (28:30, 36:23, 27:35, 21:32)

И: Матурин (25), Сиакам (20), Тернер (16 + 10 подборов), Халибертон (12).

М: Я. Адетокунбо (30 + 12 подборов), Б. Лопес (16), Миддлтон (15), Портис (14 + 15 подборов).