Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:24

«Милуоки» на выезде обыграл «Индиану», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо (справа) с мячом прорывается к кольцу &quot;Индианы&quot;.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Милуоки» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:112. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете разгромил «Торонто» — 125:71. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 125:71 (23:12, 22:23, 45:18, 35:18)

Б: Тейтум (23), Притчард (19), Уайт (16), Холидэй (14).

Т: Барнс (16 + 13 подборов), Митчелл (9), Бэттл (9), Пелтль (7 + 13 подборов).

«Индиана» — «Милуоки» — 112:120 (28:30, 36:23, 27:35, 21:32)

И: Матурин (25), Сиакам (20), Тернер (16 + 10 подборов), Халибертон (12).

М: Я. Адетокунбо (30 + 12 подборов), Б. Лопес (16), Миддлтон (15), Портис (14 + 15 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз
Яннис Адетокунбо
Читайте также
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Новогоднее обращение Владимира Путина 2025 покажут на федеральных телеканалах
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Сегодня
Вчера
Неделя