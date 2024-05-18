Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:09

«Индиана» сравняла счет в серии с «Нью-Йорком»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейлен Брансон против Эндрю Нембхарда в матче «Индиана» — «Нью-Йорк».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 116:103. Счет в серии стал равный — 3-3.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

Седьмой матч в серии состоится 19 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)

И: Сиакам (25), Тернер (17), Халибертон (15), Нембард (15), Макконнелл (15).

Н: Брансон (31), Макбрайд (20), Дивинченцо (17).

Счет в серии: 3-3.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
0
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ
Зеленский назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Миннесота» разгромила «Денвер» и сравняла счет в серии. Команды ждет седьмой матч