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Сегодня, 04:41

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в третьем матче серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Тайриз Халибертон (справа) с мячом уходит от Донте ДиВинченцо в матче «Индиана» — «Нью-Йорк» 11 мая.
Фото USA Today Sports
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«Индиана» переиграла «Нью-Йорк» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 111:106. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Никс».

Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 35 очков, став самым результативным игроком встречи.

Четвертый матч в серии состоится 12 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)

И: Халибертон (35), Сиакам (26), Тернер (21).

Н: Дивинченцо (35), Брансон (21), Харт (15 + 18 подборов), Беркс (14).

Счет в серии: 1-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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