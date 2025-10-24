«Оклахома» в овертайме обыграла «Индиану», Гилджес-Александер набрал 55 очков

«Оклахома» на выезде обыграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:135 2ОТ.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 55 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Оклахома» одержала вторую победу в двух матчах на старте сезона и идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Индиана» провела первый матч в сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Оклахома» — 135:141 2ОТ (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 22:28)

И: Матурин (36 + 11 подборов), Сиакам (32 + 15 подборов), Топпин (20), Шеппард (15).

О: Гилджес-Александер (55), Митчелл (26), Уиггинс (23), Холмгрен (15 + 12 подборов).