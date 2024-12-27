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Сегодня, 05:56

«Оклахома» победила «Индиану», Гилджес-Александер набрал 45 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Шэй Гилджес-Александер (справа) бросает мяч.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Оклахома» на выезде переиграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 45 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт» (107:106), «Атланта» победила «Чикаго» (141:133) благодаря дабл-даблу форварда Джейлена Джонсона, а «Орландо» проиграл «Майами» (88:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 107:106 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)

В: Пул (25), Кулибали (20), Сарр (15), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Кисперт (13).

Ш: Болл (31), Бриджес (22 + 14 подборов), Миллер (18), Уильямс (16).

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 112:118 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)

И: Нембхард (23), Сиакам (22 + 10 подборов), Матурин (18), Макконнелл (13).

О: Гилджес-Александер (45), Джейлен Уильямс (20), Дорт (13), Хартенштайн (11 + 13 подборов).

«Атланта» — «Чикаго» — 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)

А: Джонсон (30 + 15 подборов), Янг (27 + 13 передач), Хантер (25), Рисаше (16).

Ч: Лавин (37), Картер (26), Уайт (23), Вучевич (19).

«Орландо» — «Майами» — 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)

О: Саггс (29), да Силва (18), Колдуэлл-Поуп (11), Битадзе (10 + 14 подборов).

М: Хирро (20), Хакес (15), Беркс (17), Розир (14).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Майами Хит
БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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