«Индиана» переиграла «Орландо»

«Индиана» на своем паркете выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер, набравший 28 очков.

В другом матче «Шарлотт» дома одержал победу над «Детройтом» — 108:107. Легкий форвард хозяев Майлз Бриджес набрал 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Орландо» — 118:111 (38:26, 23:31, 26:28, 31:26).

И: Матурин (20 очков), Халибертон (17), Уокер (17), Тёрнер (17), Сиакам (17), Макконнелл (15).

О: Франц Вагнер (28 очков), Саггс (15), Мориц Вагнер (14), Колдуэлл-Поуп (13), Блэк (12).

«Шарлотт» — «Детройт» — 108:107 (23:24, 23:21, 31:31, 31:31).

Ш: Бриджес (27), Болл (25), Миллер (19), Уильямс (12).

Д: Айви (23), Каннингем (20), Харрис (14), Хардуэй-младший (13), Рид (13).