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«Сан-Антонио» обыграл «Индиану», Вембаньяма оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» на выезде переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:110. «Сперс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Форвард Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 30 очков и 11 подборов.

«Сан-Антонио» с результатом 20-22 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Индиана» занимает 5-е место в Восточной конференции — 24-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 110:140 (29:30, 28:30, 23:45, 30:35)

И: Матурин (24), Сиакам (18), Тернер (14), Халибертон (13), Топпин (13).

С: Вембаньяма (30 + 11 подборов), Васселл (25), Барнс (20), Сохан (13).

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
Сан-Антонио Спёрс
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