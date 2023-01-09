«Индиана» переиграла «Шарлотт»

«Индиана» выиграла у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111. «Пэйсерс» одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Майлз Тернер, набравший 29 очков в составе победителей.

«Индиана» с результатом 23-18 занимает 6-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-й строчке — 11-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Шарлотт» — 116:111 (15:27, 32:18, 26:34, 43:32)

И: Тернер (29), Хилд (21), Нембард (19), Халибертон (16 + 13 передач), Несмит (15).

Ш: Вашингтон (22), Розир (19), Пламли (18 + 13 подборов), Макдэниэлс (17).