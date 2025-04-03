«Индиана» обыграла «Шарлотт», Халибертон оформил дабл-дабл

«Индиана» переиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:105. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 22 очка и 10 передач.

В других встречах «Вашингтон» победил «Сакраменто» (116:111), «Кливленд» одержал победу над «Нью-Йорком» (124:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Шарлотт» — 119:105 (32:25, 21:20, 34:28, 32:32)

И: Халибертон (22 + 10 передач), Несмит (16), Сиакам (15), Тернер (15), Брайант (13).

Ш: Бриджес (18), Сет Карри (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Нуркич (13).

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 116:111 (26:26, 29:26, 36:25, 25:34)

В: Пул (23), Кэррингтон (19), Джонсон (19), Вукчевич (17).

С: Дерозан (29), Лавин (18), Мюррэй (18), Сабонис (18 + 16 подборов).

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 124:105 (28:34, 25:26, 38:25, 33:20)

К: Митчелл (27), Аллен (21), Гарлэнд (17), Хантер (16).

Н: Таунс (25 + 13 подборов), Ануноби (23), Харт (19).