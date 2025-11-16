«Индиана» проиграла «Торонто»

«Индиана» уступила «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 111:129.

Это поражение стало для «Пэйсерс» седьмым подряд. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции (одна победа, 12 поражений). «Торонто» выиграл третий матч подряд, идет на четвертом месте в Восточной конференции (8-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Торонто» — 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28)

И: Сиакам (30), Нембхард (22), Макконнелл (9)

Т: Барретт (22), Пелтль (22), Ингрэм (19)