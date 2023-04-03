Кайри Ирвинг: «У нас еще есть надежда проскочить в плей-ин»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг высказался о шансах своей команды на выход в плей-ин.

«Мы просто проигрывали тяжелые матчи, особенно в эмоциональном плане, но мы профессионалы. Поэтому я думаю, что самое интересное в этом то, что у нас все еще есть проблеск надежды, проблеск света в конце тоннеля, благодаря которому мы еще можем проскочить в плей-ин. Но в то же время я нахожусь в спокойствии за те усилия, которые мы прикладываем в игре. Мы просто должны быть в состоянии заканчивать матчи лучшим образом», — приводит слова Ирвинга Dallas News.

Кайри Ирвинг перешел в «Даллас» из «Бруклина» в рамках крупного обмена в феврале. Его команда располагается на 11-м месте в Западной конференции.