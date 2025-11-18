Видео
Сегодня, 03:02

Источник: центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма выбыл как минимум на 2-3 недели

Павел Лопатко

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма выбыл из строя как минимум на 2-3 недели, сообщает AP со ссылкой на источник.

По данным источника, у 21-летнего француза выявили растяжение икроножной мышцы левой ноги. Баскетболисту уже провели магнитно-резонансную томографию.

Планируется, что через 2-3 недели Вембаньяма пройдет повторное обследование, и тогда будет составлен более точный график его возвращения на паркет.

В сезоне-2025/26 в 12 матчах центровой набирает в среднем 26,2 очка, выполняет 12,9 подбора и 4 передачи. Он проводит на площадке по 34,7 минуты игрового времени.

НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
