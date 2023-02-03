Источник: Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, «Нетс» были проинформированы о том, что Ирвинг хочет покинуть команду до дедлайна обменов 9 февраля. В противном случае он уйдет на правах свободного агента в июле.

Контракт 30-летнего австралийца истекает по окончании сезона-2022/23, за который он получит 36,9 миллионов долларов. Ирвинг в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Бруклин», набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.