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Сегодня, 23:01

Источник: Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, «Нетс» были проинформированы о том, что Ирвинг хочет покинуть команду до дедлайна обменов 9 февраля. В противном случае он уйдет на правах свободного агента в июле.

Контракт 30-летнего австралийца истекает по окончании сезона-2022/23, за который он получит 36,9 миллионов долларов. Ирвинг в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Бруклин», набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Источник: Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания
БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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