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26 марта, 08:11

Источник: Лилларду диагностировали тромб глубоких вен икроножной мышцы

Камила Абдурахманова
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Американский баскетболист Дэмьен Лиллард, звезда клуба «Милуоки Бакс» из НБА, получил серьезную травму и не сможет участвовать в матчах до конца сезона, сообщает журналист Шэмс Чарания в социальных сетях.

По данным источника, у разыгрывающего «Бакс» обнаружили тромб в глубоких венах икроножной мышцы. Сейчас он принимает лекарства для разжижения крови и регулярно проходит обследования.

В текущем сезоне Лиллард сыграл в 58 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, 4,7 подбора и 7,1 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
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