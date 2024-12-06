Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НБА. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:59

ESPN: НБА впервые с 2019 года проведет предсезонные матчи в Китае

Алина Савинова
Telegram Дзен

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует возобновить проведение выставочных матчей в Китае, сообщает ESPN.

По информации источника, в октябре 2025 года в Макао пройдут две предсезонные игры между «Бруклином» и «Финиксом».

Последний раз выставочные матчи НБА проходили в Китае в 2019 году. Стороны прекратили сотрудничество, после того как генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори опубликовал в соцсетях пост в поддержку протестов в Гонконге. Это привело к отмене трансляции матчей сильнейшей баскетбольной лиги по китайскому ТВ.

До этого инцидента на территории Китая было организовано в общей сложности 28 предсезонных игр НБА.

Баскетбол
НБА
Читайте также
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Лавров назвал Зеленского неадекватным за высказывания о русскоязычных
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Сегодня
Вчера
Неделя