ESPN: НБА впервые с 2019 года проведет предсезонные матчи в Китае

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует возобновить проведение выставочных матчей в Китае, сообщает ESPN.

По информации источника, в октябре 2025 года в Макао пройдут две предсезонные игры между «Бруклином» и «Финиксом».

Последний раз выставочные матчи НБА проходили в Китае в 2019 году. Стороны прекратили сотрудничество, после того как генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори опубликовал в соцсетях пост в поддержку протестов в Гонконге. Это привело к отмене трансляции матчей сильнейшей баскетбольной лиги по китайскому ТВ.

До этого инцидента на территории Китая было организовано в общей сложности 28 предсезонных игр НБА.