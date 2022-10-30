Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:17

Источник: «Сан-Антонио» отчислил игрока за эксгибиционизм

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Сан-Антонио» отчислил защитника Джошуа Примо из команды, сообщает ESPN.

По данным источника, данное решение связано с многочисленными предполагаемыми случаями, когда он выставлял себя голым перед посторонними женщинами.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания добавляет, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей «Сперс», и она уже наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

Примо считался одним из самых перспективных молодых игроков в составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.

Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нэш — о поражении от «Индианы»: «Это была катастрофа»