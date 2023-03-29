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Сегодня, 22:14

Журналист Билл Симмонс: «Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин в следующем сезоне окажутся в «Далласе»

Руслан Минаев
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Известный спортивный журналист Билл Симмонс поделился мнением о грядущих изменениях в составе «Далласа» в следующем сезоне.

Он считает, что к «Маверикс» присоединятся форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин.

«У меня есть бредовая идея касательно того, где Дрэймонд Грин будет в следующем сезоне. Я думаю, что он окажется в «Далласе» вместе с Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем. Позже Леброн Джеймс тоже попытается там оказаться. Да, это мой прогноз.

Не знаю, я чувствую запах «Далласа». Дрэймонд — это то, что им нужно. Им нужен игрок, который беспокоится о защите и не думает о бросках», — сказал Симмонс в своем подкасте.

Контракт Грина с «Уорриорз» истекает в конце сезона-2023/24. Соглашение Джеймса и «Лейкерс» — в конце сезона-2024/25.

БК Даллас Маверикс
Дрэймонд Грин
Леброн Джеймс
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