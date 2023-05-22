Кармело Энтони объявил о завершении карьеры

Американский баскетболист Кармело Энтони объявил об уходе из спорта.

«Помню те дни, когда у меня ничего не было. Просто мяч на паркете и мечты о чем-то большем. Баскетбол был моей отдушиной.

Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем», — сказал Энтони в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

Последним клубом 38-летнего баскетболиста был «Лос Анджелес Лейкерс». Кроме того, он выступал за «Портленд», «Хьюстон», «Оклахому», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер». Энтони 10 раз становился участником матча всех звезд НБА.