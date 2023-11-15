Карри не сыграет с «Миннесотой»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри не выйдет на парке в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты». По информации The Atheltic, 35-летнего американца беспокоят боли в правом колене.

Есть подозрение на растяжение связок, поэтому 35-летнему американцу предстоит дополнительное обследование, которое установит степень тяжести повреждения и сроки восстановления.

Матч «Голден Стэйт» — «Миннесота» состоится в среду, 15 ноября, и начнется в 6.00 по московскому времени.

В этом сезоне Карри сыграл в 11 матчах, набирая в среднем по 30,7 очка, 4,6 подбора и 3,9 передачи.