Карри не сыграет с «Оклахомой» из-за проблем с коленом

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы».

Как сообщает Clutch Points, 36-летний американец не сыграет из-за боли в коленном суставе. Он пропустит уже второй матч в этой регулярке.

Матч «Голден Стэйт» — «Оклахома Сити» состоится сегодня, 28 ноября, и начнется в 6:00 по московскому времени.

В этом сезоне Карри сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 22,4 очка, 5,4 подбора и 6,5 передачи.