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Сегодня, 05:49

Карри не сыграет с «Оклахомой» из-за проблем с коленом

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефен Карри.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы».

Как сообщает Clutch Points, 36-летний американец не сыграет из-за боли в коленном суставе. Он пропустит уже второй матч в этой регулярке.

Матч «Голден Стэйт» — «Оклахома Сити» состоится сегодня, 28 ноября, и начнется в 6:00 по московскому времени.

В этом сезоне Карри сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 22,4 очка, 5,4 подбора и 6,5 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри

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