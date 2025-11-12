Видео
12 ноября, 10:52

Карри получил свой первый неспортивный фол за 17 лет в НБА

Анастасия Пилипенко

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри впервые заработал неспортивный фол в истории своей карьеры в НБА, сообщила газета New York Post.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (102:126) Карри получил неспортивный фол за то, что помешал при приземлении защитнику соперника Айзею Джо после совершения трехочкового броска. На счету Карри 1194 матча в НБА.

37-летний баскетболист был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2009 года под седьмым номером. Он четыре раза становился чемпионом НБА, а в 2022 году был признан лучшим игроком финальной серии.

Карри дважды получал звание лучшего игрока регулярного чемпионата (в 2015 и 2016 годах) и 11 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА.

