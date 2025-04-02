Карри превзошел Леброна по количеству матчей с 50 и более очками в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил показатель форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса по числу матчей с 50 или более очками в НБА.

37-летний американец набрал 52 очка, а также сделал 10 подборов в матче регулярного чемпионата с «Мемфисом» (134:125). Таким образом, в активе Карри теперь 15 игр, где он набирал 50 или более очков. На счету Джеймса таких встреч 14.

Карри сравнялся по данному показателю с разыгрывающим «Милуоки» Дамиан Лиллардом, оба находятся на шестом месте в истории лиги. Рекорд лиги принадлежит Уилту Чемберлену, в активе которого 118 матчей в НБА с 50 или очками.