Карри задумывается о завершении карьеры

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что у него появляются мысли о скором завершении карьеры.

«Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются. Это заставляет задуматься о важности следующих двух-трех лет, обратить внимание на уровень, на котором я хочу продолжать играть, и поднять его до предела», — сказал Карри в программе на YouTube-канале TODAY.

В прошлом сезоне Карри сыграл в 56 матчах НБА, набирая в среднем по 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи.