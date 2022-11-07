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Сегодня, 21:17

Кайри Ирвинг на этой неделе проведет встречу с комиссионером НБА

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг в ближайшее время встретится с комиссионером НБА Адамом Сильвером, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул несколько требований, которые Ирвинг должен выполнить, если хочет вернуться в клуб: принес извинения, пожертвовал 500 тысяч долларов на благотворительность, прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, а также встретился с лидерами еврейских общин Бруклина.

БК Бруклин Нетс
Адам Сильвер
Кайри Ирвинг
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