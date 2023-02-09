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Сегодня, 11:56

Ирвинг — о дебюте за «Даллас»: «Впервые в карьере меня обменяли в середине сезона, но я рад оказаться в новой команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился эмоциями от дебютного матча против «Лос-Анджелес Клипперс» (110:104).

В этом матче Ирвинг набрал 24 очка и отдал пять результативных передач.

«Здорово, что дебют состоялся. Позади долгие 96 часов, мне редко удавалось поспать в этот промежуток. Впервые в карьере меня обменяли в середине сезона, это новый опыт, но я рад оказаться в «Далласе». Самым важным сегодня было играть в естественный баскетбол. Не нужно было чересчур часто заигрывать меня, пасовать постоянно мне. Я могу и открываться, могу играть без мяча. Не надо пасовать мне просто ради паса. Уверен, что когда вернется Дончич, то играть станет еще приятнее и смотреть на это тоже», — приводит слова Ирвинга ESPN.

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 41 матч, набирая в среднем по 27,1 очка, 5,1 подбора и 5,3 передачи.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Кайри Ирвинг
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