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Сегодня, 03:48

Казинс предложил ввести в НБА драки между игроками

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эцс-центровой клубов НБА Демаркус Казинс, считает, что в лиге необходимы двухминутные паузы для драк.

«Если бы я управлял лигой, то, очевидно, я бы не возражал против двухминутных боев, примерно как в хоккее. Это даст парням несколько минут, чтобы выплеснуть эмоции. Думаю, что это зрелищно и здорово для спорта — выживают только сильные. Это было бы увлекательно. Уверен, что это повысило бы рейтинги», — приводит Run It Back слова Казинса.

34-летний американец с 2010 по 2022 год играл в НБА. Он выступал за «Сакраменто», «Голден Стэйт», «Нью-Орлеан», «Хьюстон», «Клипперс», «Милуоки» и «Денвер».

Баскетбол
НБА
Демаркус Казинс

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