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Сегодня, 22:16

Кевин Дюрант станет акционером «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Кевин Дюрант.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Игрок клуба «Финикс» и сборной США Кевин Дюрант станет миноритарным акционером «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, Дюрант купит долю в парижском клубе за несколько миллионов евро. 6 августа он посетил кампус «ПСЖ». Баскетболист является поклонником парижан и хорошим другом его владельца Нассера Аль-Хелаифи.

11 августа Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в командных видах спорта.

10 августа американцы победили Францию (98:87) в финале Олимпиады-2024. Дюрант до этого выигрывал олимпийское золото в составе сборной США в 2012, 2016 и 2020 годах.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кевин Дюрант
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