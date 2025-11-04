Видео
4 ноября, 17:58

Дюрант: «Купера Флэгга будут считать одним из величайших игроков всех времен»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант прокомментировал игру первого номера драфта НБА-2025 Купера Флэгга в «Далласе».

«Думаю, что он станет чертовски хорошим игроком. Настоящим кошмаром. Его будут считать одним из величайших игроков всех времен. Лишь вопрос времени, когда он поймет, что к чему, в чем заключается его роль. Думаю, для него нет ничего невозможного», — цитирует Дюранта DallasHoopsJournal.

«Даллас» выбрал 18-летнего Флэгга под первым номером драфта НБА в 2025 году. В текущем сезоне форвард провел 7 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 13,6 очка, 6,3 подбора и 2,9 передачи за игру.

