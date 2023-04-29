Хертер: «Весь сезон мы находили в себе силы и отвечали на вызовы»

Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер рассказал, что позволило его команде сравнять счет в серии с «Голден Стейт» после трех поражений к ряду.

В шестом матче «Кингз» победили со счетом 118:99, 3-3.

«У нас был отличный настрой, отличный командный дух, как и на протяжении всего сезона. Весь сезон мы находили в себе силы и отвечали на вызовы. Не теряли веры. Знали, что седьмой матч должен пройти у нас дома. А там мы сильны, мы знаем, как выигрывать на этой площадке. Наша атака по ходу большей части серии не работает так, как должна. Но мы знали, что если сможем вернуть свою игру, стать собой, то способны выиграть эту серию. Сегодня у нас все получилось. Но мы никогда не теряли веры в себя», — приводит слова Хертера ESPN.

Следующий матч между командами состоится 30 апреля.