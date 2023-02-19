Кевин Лав рассчитывает подписать контракт с «Майами»

Форвард Кевин Лав планирует подписать контракт с «Майами», как только покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

34-летнийигрок также выслушал предложение «Филадельфии», но сделал выбрал в пользу «Хит».

18 февраля «Кливленд» завершил процедуру выкупа контракта Лава.

Форвард выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирал за «Кливленд» 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.