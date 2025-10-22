Видео
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

22 октября, 14:40

Кириленко назвал фаворитов нового сезона НБА

Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» отметил, что ждет повышения результативности в новом сезоне.

«Еще одна проблема лиги — уменьшение количества просмотров матчей онлайн. В прошлом сезоне об этом говорили много и часто. Казалось бы, если уже НБА теряет просмотры, то что-то тут не так. На фоне этого новый предлагаемый формат Матча всех звезд кажется обычным поиском новых средств выражения (планируется матч «США против сборной мира»).

За последние семь лет в лиге сменилось семь чемпионов, что очень хорошо для развития любой спортивной организации. Кто знает, может, будет еще одна «смена». «Нью-Йорк» мог бы сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, «Кливленд» собрал очень интересный коллектив. Точно никому не придет в голову сказать, что все ясно в сезоне и чемпионом будет «Денвер».

Думаю, что в лиге будут какие-то подвижки в сторону увеличения результативности (хотя куда уже больше?). Будут предъявляться большие требования к игре в защите. Зритель не должен скучать, иначе он уйдет», — подчеркнул Кириленко.

Андрей Кириленко оценил перспективы в&nbsp;НБА Егора Демина, Владислава Голдина и&nbsp;Виктора Лахина.«Болеем за наших. Это будет самое интересное в НБА». Колонка Андрея Кириленко для «СЭ»

НБА
Андрей Кириленко
