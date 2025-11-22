Видео
Сегодня, 15:56

Кириленко о Дёмине: «Видно, что адаптируется, становится увереннее»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и участник Матча звезд НБА-2004 Андрей Кириленко поделился с «СЭ» мнением об игре Егора Дёмина за «Бруклин».

В ночь на 22 ноября Дёмин набрал 12 очков, а также сделал 6 подборов и 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (113:105). В этой игре 19-летний россиянин преодолел отметку в 100 очков в лиге.

«Рад, что он играет, выходит в стартовой пятерке. Это только начало карьеры в НБА. Болеем за него, он прогрессирует, все идет шаг за шагом. Видно, что адаптируется, становится увереннее», — сказал Кириленко «СЭ» на Лига Ставок Media Basket.

«Бруклин» выбрал Дёмина под 8-м номером драфта НБА-2025. Россиянин провел за команду 14 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 3,5 передачи и 3,2 подбора за игру.

БК Бруклин Нетс
Андрей Кириленко
Егор Дёмин
