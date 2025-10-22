Кириленко верит в хороший сезон «Юты»

Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» рассказал о перспективах своей бывшей команды в новом сезоне.

«Отдельная любовь и отдельная боль — «Юта». Где-то я видел, что «джазменам» дают наибольшую вероятность на получение первого номера драфта 2026 года, что означает одно из последних мест по итогам регулярного чемпионата. Ох, не верят в «Юту»! Думаю, что один из лучших игроков прошедшего чемпионата Европы Лаури Маркканен, ветеран Кевин Лав и пятый номер драфта этого года Эйс Бейли сумеют доказать обратное», — отметил Кириленко.

Свой первый матч регулярки «джазмены» проведут с «Клипперс» 23 октября.