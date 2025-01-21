Кириленко заявил, что хочет видеть Демина в «Юте»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о перспективах российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Демина проявить себя в НБА.

«Я, конечно, слежу за Егором Деминым в студенческой лиге. Считаю, что у него великолепные перспективы. Он — талантливый парень. Очень многое у него будет зависеть от оставшейся половины сезона. Впереди важные игры. Это в целом очень важный момент для Егора. Но BYU — отличное место для того, чтобы себя раскрыть. В какой команде НБА хотел бы видеть Демина в будущем сезоне? Конечно же, в «Юте»! Или, может быть, в «Сан-Антонио», — сказал Кириленко Legalbet.ru.

4 декабря в издании The Athletic вышла публикация, в которой эксперт Сэм Весени поместил Егора Демина на вторую строчку рейтинга драфта НБА-2025. Летом следующего года 18-летний россиянин сможет принять участие в драфте лиги.

Андрей Кириленко выступал в НБА за три команды: «Юта Джазз» (2001-2011), «Миннесота Тимбервулвс» (2012-2013) и «Бруклин Нетс» (2013-2014).