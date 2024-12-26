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Сегодня, 04:43

Клэй Томпсон поднялся на 5-е место в истории НБА по трехочковым

Евгений Козинов
Корреспондент
Клэй Томпсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (99:105) реализовал 4 из 10 трехочковых бросков.

Как сообщает пресс-служба лиги, 34-летний американец поднялся на 5-е место в истории НБА по реализованным трехочковым. У него сейчас — 2562.

Томпсон обошел легенду «Индианы» Реджи Миллера, который за карьеру 2560 раз попадал из-за дуги.

Больше игрока «Далласа» трехочковых реализовали только Стефен Карри (3 841), Джеймс Харден (3 022), Рэй Аллен (2 973) и Дэмиан Лиллард (2 683).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Клэй Томпсон
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