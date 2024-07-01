Клэй Томпсон подпишет трехлетний контракт с «Далласом»

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон станет игроком «Далласа», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 34-летний американец подпишет трехлетнее соглашение на сумму 50 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что он также ведет переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Томпсон играет за «Голден Стэйт» с 2011 года. Он четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Защитник провел за клуб 793 матча и в среднем набирал 19,6 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи.