«Клипперс» на своем паркете переиграли «Атланту»

«Клипперс» обыграли «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:105.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл, набравший 20 очков.

«Клипперс» с результатом 20-15 занимают 7-е место в Западной конференции, «Атланта» идет 7-й на «Востоке» — 18-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Атланта» — 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29)

К: Пауэлл (20), Зубац (18 + 18 подборов), Коффи (17), Портер-младший (15), Джонс (12), Леонард (12), Манн (12).

А: Янг (20), Хантер (18), Мэтьюз (15), Ризаше (13), Дэниэлс (11).

5 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».