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Сегодня, 09:21

«Клипперс» дома в овертайме уступил «Бостон Селтикс»

Камила Абдурахманова
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«Клипперс» в овертайме домашней встречи уступил «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:117.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кевин Портер-младший, набравший 24 очка. Лучшим у «Бостона» стал легкий форвард Джейсон Тейтум с 21 очком.

«Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции, «Бостон» идет 2-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат
«ЛА Клипперс» — «Бостон» — 113:117 ОТ (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)
23 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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