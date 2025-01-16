Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:32

«Клипперс» дома переиграли «Бруклин»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Клипперс» на своем паркете разгромили «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:67.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 23 очка. Лучшим у «Нетс» стал легкий форвард Джейлен Уилсон с 16 очками.

«Клипперс» одержали 21 победу и занимают 6-е место в Западной конференции, «Бруклин» потерпел 26-е поражение и идет 12-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Бруклин» — 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

ЛАК: Леонард (23), Харден (21), Пауэлл (18), Коффи (13), Джонс (11), Зубац (11).

БРУ: Уилсон (16), Шарп (12 очков + 14 подборов).

16 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Читайте также
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
В Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Трусова находится на третьем месяце беременности
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
Сегодня
Вчера
Неделя