«Клипперс» дома переиграли «Бруклин»

«Клипперс» на своем паркете разгромили «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:67.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 23 очка. Лучшим у «Нетс» стал легкий форвард Джейлен Уилсон с 16 очками.

«Клипперс» одержали 21 победу и занимают 6-е место в Западной конференции, «Бруклин» потерпел 26-е поражение и идет 12-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Бруклин» — 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

ЛАК: Леонард (23), Харден (21), Пауэлл (18), Коффи (13), Джонс (11), Зубац (11).

БРУ: Уилсон (16), Шарп (12 очков + 14 подборов).

16 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».