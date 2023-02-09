Ирвинг дебютировал за «Даллас» и помог победить «Клипперс», «Голден Стэйт» уступил «Портленду»

«Даллас» обыграл «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 110:104.

В составе «Маверикс» дебютировал разыгрывающий Кайри Ирвинг, который перешел в команду в рамках обмена 7 февраля. Баскетболист набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В параллельном матче «Портленд» победил «Голден Стэйт» — 125:122. Разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиэн Лиллард сделал трипл-дабл: на его счету 33 очка, 10 подборов и 11 передач.

Баскетбол

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Регулярный сезон

«Клипперс» — «Даллас» — 104:110 (25:41, 27:19, 26:21, 26:29)

К: Пауэлл (24), Манн (21), Джордж (20)

Д: Ирвинг (24), Хардуэй (19), Буллок (18)

9 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 125:122 (34:27, 29:40, 32:28, 30:27)

П: Лиллард (33 + 10 подборов + 11 передач), Грант (22), Шарп (13)

Г: Пул (38), Томпсон (31), Уиггинс (18 + 10 подборов)

9 февраля. Портленд. Moda Center.