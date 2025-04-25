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Сегодня, 07:47

«Клипперс» вышли вперед в серии с «Денвером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кавай Леонард против Кристиана Брауна.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Клипперс» выиграли у «Денвера» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 117:83. Счет в серии стал 2-1.

Форвард лос-анджельской команды Кавай Ленард оформил дабл-дабл — 21 очко и 11 подборов. У «Наггетс» трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич — 23 очка, 13 подборов и 13 передач.

Четвертый матч состоится в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 01.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Клипперс» — «Денвер» — 117:83 (35:28, 30:19, 25:23, 27:13)

К: Леонард (21 + 11 подборов), Харден (20), Пауэлл (20), Зубац (19).

Д: Дж. Мюррэй (23), Йокич (23 + 13 подборов + 13 передач), Гордон (15).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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