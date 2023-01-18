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НБА

Сегодня, 08:33

«Филадельфия» обыграла «Клипперс», Эмбиид набрал 41 очко

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» обыграла «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 120:110.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 41 очко.

«Филадельфия» одержала третью подряд победу над «Клипперс». Команда из Лос-Анджелеса не может обыграть «Сиксерс» с января 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Филадельфия» — 110:120 (27:34, 25:29, 37:27, 21:30)

К: Леонард (27), Пауэлл (16), Джордж (13)

Ф: Эмбиид (41), Макси (22), Харрис (20)

18 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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