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НБА

Сегодня, 08:07

50 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Клипперс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Стефен Карри (справа) и Пол Джордж.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» уступил «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 126:134.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стефен Карри, набравший 50 очков.

«Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33)

К: Леонард (30), Джордж (24), Зубац (19 + 16 подборов)

Г: Карри (50), Пул (19), Томпсон (15)

16 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
Стефен Карри
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