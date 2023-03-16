50 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Клипперс»

Сегодня, 08:07
«Голден Стэйт» уступил «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 126:134.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стефен Карри, набравший 50 очков.
«Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» идет на шестой строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33)
К: Леонард (30), Джордж (24), Зубац (19 + 16 подборов)
Г: Карри (50), Пул (19), Томпсон (15)
16 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».