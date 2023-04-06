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«Клипперс» переиграли «Лейкерс». Леброн набрал 33 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
6 апреля. «Клипперс» — «Лейкерс» — 125:118.
Фото USA Today Sports
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«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118.

Форвард гостей Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

«Клипперс» с результатом 42-38 идут на 6-й строчке в Западной конференции. «Лейкерс» располагается на 8-й строчке — 41-39.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Лейкерс» — 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36)

К: Пауэлл (27), Леонард (25), Зубац (17 + 13 подборов), Уэстбрук (14), Хайлэнд (14).

Л: Джеймс (33), Ривз (20), Дэвис (17 + 11 подборов), Расселл (15).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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