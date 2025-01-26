Баскетболисты «Милуоки» проиграли «Клипперс» в матче НБА

«Милуоки» уступил «Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 117:127.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды хозяев Джеймс Харден, который набрал 40 очков. У «Бакс» лучшую результативность продемонстрировал Яннис Адетокунбо (36 очков).

«Милуоки» потерпел первое за последние шесть матчей поражение. Команда занимает 4-е место на «Востоке». «Клипперс» располагается на 6-й строчке на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Милуоки» — 127:117 (28:28, 30:31, 36:34, 33:24)

К: Харден (40), Пауэлл (33), Леонард (18)

М: Адетокунбо (36), Лиллард (29), Трент (19)

26 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».