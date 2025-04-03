Дабл-дабл Хардена помог «Клипперс» переиграть «Нью-Орлеан»

«Клипперс» на своем паркете переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:98. Разыгрывающий защитник Джеймс Харден оформил дабл-дабл — 21 очко и 10 передач.

В другой встрече «Оклахома» одержала победу над «Детройтом» — 119:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 114:98 (22:16, 37:31, 24:25, 31:26)

К: Леонард (28), Харден (21 + 10 передач), Зубац (17), Богданович (16).

Н: Альварадо (17 + 10 передач), Б. Браун (16), Олиник (12).

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 119:103 (41:27, 24:32, 32:22, 22:22)

О: Гилджес-Александер (33), Джейлен Уильямс (23), Холмгрен (22 + 11 подборов), Дорт (14), Уоллес (13).

Д: Хардуэй (23), Шредер (15), Дюрен (13 + 13 подборов), Томпсон (13).