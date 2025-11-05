Видео
НБА.
5 ноября, 10:02

«Оклахома» на выезде обыграла «Клипперс», Гилджес-Александер оформил дабл-дабл

Сергей Ярошенко

«Оклахома» обыграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, оформивший дабл-дабл — 30 очков, 3 подбора, 12 передач.

У «Оклахомы» 25 очков набрал защитник Джеймс Харден.

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 107:126 (33:23, 24:33, 29:38, 21:32)

К: Харден (25), Коллинз (17), Джонс (16), Лопес (12), Богданович (11)

О: Гилджес-Александер (30 + 12 передач), Джо (22), Уиггинс (12), Холмгрен (11), Хартенштайн (10)

5 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

